Viele gute Gründe zum Feiern

Ein Jubiläumsabend ganz im Zeichen von Teamgeist, Treue und Wertschätzung.



Kitzbühel | Dass gutes Personal alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, weiß man bei der Firma Kitzsport bereits seit 100 Jahren. Dass aber (gerade in Zeiten wie diesen) langjährige, engagierte und verlässliche Mitarbeiter die wertvollste Ressource überhaupt sind, wollten Geschäftsführerin Katrin Schlechter und Prokurist Manfred Bucher beim Mitarbeiter-Jubiläumsabend am Freitag, 10. Juni, im Restaurant „das Greif“ zum Ausdruck bringen.

Ganz nach dem Motto „You are legendary“ wurde im Rahmen eines geselligen Mitarbeiterabends nicht nur das 100-jährige-Jubiläum der Firma Kitzsport zumindest teilweise nachgeholt, sondern auch 22 stolze Jubilare geehrt.

Auszeichnung für langjährige „Kitzsportler“

Auf stolze 30 Jahre Kitzsport blickt Michael Obermüller zurück, dicht gefolgt von Ali Pfisterer mit 25 Dienstjahren. Daniela Obernauer, Peter Fischer und Michael Adelsberger halten dem Unternehmen bereits seit 20 Jahren die Treue. Ihr 15-Jähriges feierten Margot Hinterholzer, Philipp Kogler, Kathrin Treffer und Roberto Tröger. Seit mittlerweile 10 Jahren gehören Patrik Höller, Petra Haitzman, Hans Nöckler, Markus Gogel, Diana Schermer, Alois Gschwari, Claudia Kremsner, Stefan Schwingenschlögl, Patrick Ortner und Bernhard Stecher zur Kitzsport-Familie. Und auch Prokurist Manfred Bucher selbst wurde für seine 45(!!) jährige Treue zum Unternehmen geehrt.



Als Überraschung und Zeichen der Dankbarkeit wurde auch der Geschäftsführerin Katrin Schlechter ein Geschenk anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums von den MitarbeiterInnen überreicht. Mit dabei bei den Feierlichkeiten im Greif waren unter anderem auch Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, WK-Bezirksobmann Peter Seiwald und Seniorchefin Helene Schlechter.



Bilder: 1) Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, Manfred Bucher, Katrin Schlechter, Helene Schlechter und WK-Bezirksobmann Peter Seiwald.

2) Prokurist Manfred Bucher, Margot Hinterholzer, Philipp Kogler, Kathrin Treffer und die Geschäftsführerin Katrin Schlechter.

3) Petra Haitzmann, Patrik Höller, Dajana Juric, Markus Gogel und Alois Gschwari. Fotos: Kitzsport