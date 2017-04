Viele Kameraden ausgezeichnet

Auf ein eher ruhiges Einsatzjahr blickt die Freiwillige Feuerwehr Westendorf zurück.



Westendorf | Bei der 121. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf berichtete Kommandant Antretter ausführlich über das abgelaufene Jahr. Der aktuelle Mannschaftsstand beträgt 99 Mann, davon sind 25 Mitglieder in der Reserve. Im Jahr 2016 wurde die Feuerwehr zu 58 Einsätzen, davon acht Brandeinsätzen, 45 technischen Einsätzen, zwei Fehlalarmen und zu zwei Brandsicherheitswachen gerufen. Insgesamt leisteten die Mitglieder 996 Einsatzstunden.



Neben 17 Sommerübungen und sechs Monatsübungen wurden viele diverse Detailübungen abgehalten. Zu den genannten Übungen kamen noch 53 sonstige Ausrückungen, wie Sitzungen, Ordnerdienste und kirchliche Ausrückungen, dazu. An der Landesfeuerwehrschule in Telfs wurden elf Lehrgänge besucht.



Beförderungen und Ehrungen



Martin Hirzinger wurde zum Oberfeuerwehrmann und Georg Walter sowie Stefan Margreiter zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Den Rang eines Löschmeisters haben nun Bernhard Simbeni, Hansjörg Stöckl und Walter Stöckl inne.



Für ihre 25-jährige aktive Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen zeichnete das Land Tirol folgende Mitglieder aus: Richard Hausberger, Stefan Kiederer, Gerhard Pöll, Markus Pöll, Hubert Schwaiger, Hansjörg Stöckl, Walter Stöckl und Bernhard Simbeni. Seit 50 Jahren aktiv sind Christian Stöckl, Johann Stöckl, Ehrenmitglied Peter Wörgötter und Josef Zaß.



Im vergangenen Jahr konnte einiges an neuer Einsatzbekleidung angeschafft werden. Kommandant Antretter bedankte sich bei der Gemeinde, im speziellen bei der anwesenden Bürgermeisterin Annemarie Plieseis, für die neuen Anschaffungen. Der Kommandant betonte, dass die Gemeinde immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehr hat.



Die Ehrengäste betonten die sehr gute Kameradschaft und den Zusammenhalt in der Wehr und gratulierten den Geehrten und Beförderten. Foto: FF Westendorf