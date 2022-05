Viel Applaus für Frühlingsgrüße

Josef Hetzenauer, seit 2014 Kapellmeister in Going, traf mit seiner bunten Musikauswahl den Geschmack des Publikums, welches sich mit großem Applaus für die langersehnten Darbietungen bedankte.



Going | Bürgermeister Alexander Hochfilzer betonte in seinen Grußworten: „Das Konzert tut uns allen gut, ich als Bürgermeister bin sehr stolz auf unsere Musi, die unverzichtbar für unseren Ort ist.“



Fachkundig und charmant moderiert von Hildburg Eberle, begann der Konzertabend mit einem besonderen Eröffnungsstück, der anspruchsvollen Ouvertüre „Call of Heroes“ von Michael Geisler. Mit der „First Suite in Eb“ in drei Sätzen, bewältigten die Goinger Musikanten das nächste sehr schwierige Stück mit Bravour. Ebenso grandios die folgende irische Volksweise „Carrickfergus“ (Michael Geisler), ein Solostück für Tenorhorn, herausragend intoniert von Solist Michael Werlberger. Nach der flotten Strauß Sohn-Polka „Im Krapfenwaldl“ erklang der Marsch „Per aspera ad astra“ - Durch Mühsal gelangt man zu den Sternen.



Als Einführung in den zweiten Konzertteil hat sich der Kapellmeister für „Reverie“ von Armin Kofler entschieden. Das Preisträgerwerk der Stufe DJ ist im Rahmen des Kompositionswettbewerb 2016 für Jugendblasorchester entstanden. Die für Blasmusik anspruchsvollen Welthits aus dem Filmklassiker „Der mit dem Wolf tanzt“ und „Walt Disney Pictures“ bescherten den Zuhörern weitere musikalische Höhepunkte. Nach der schwungvollen Böhmischen Polka „Freu dich des Lebens“ freute sich der volle Saal über die Zugaben.

Lange Liste an Ehrungen

Die abgelegten Leistungsabzeichen übergab Jugendreferent Mathias Hinterholzer. Bronze 2019: Vanessa Pichler, Laura Resch, Mario Pirchl, Florian Gschwendtner, Josef Hetzenauer, Steffi Foidl.

Bronze 2021: Johanna Lang, Isabella Pichler, Anna Gschwendtner, Paula Schwaiger, Simon Salfenauer, Andreas Walpoth. Silber 2021: Tobias Niedermühlbichler

Ehrungen für zehn Jahre erhielten: Magdalena Erber, Evelin Adelsberger, Viktoria Pletzer; für 15 Jahre: Sandro Schipflinger, Michael Gschwendtner; für 30 Jahre: Florian Erber, Sebastian Erber, Manfred Wallner; für 40 Jahre: Anton Gschwendtner, Robert Seekircher; für 50 Jahre: Johann Wallner. Roswitha Wörgötter

Bilder: 1) Hannes Wallner (l.) mit dem ausgezeichneten Goinger Musikantennachwuchs.

2) Die Geehrten mit Obmann Hannes Wallner und Kapellmeister Josef Hetzenauer (2. Reihe rechts). Fotos: Wörgötter