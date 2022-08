Versuchter Geldtaschendiebstahl in St. Johann

St. Johann | Am 22. August gegen 9 Uhr versuchten zwei vorerst unbekannte Frauen in einem Lebensmittelgeschäft in St. Johann einer 76-jährigen Österreicherin deren Geldbörse aus der Einkaufstasche zu stehlen, indem sie die Frau durch ein Gespräch ablenkten. Die 76-Jährige bemerkte jedoch, dass eine der Frauen in ihre Handtasche griff und konnte den Diebstahl verhindern.

Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Frauen mit einem Pkw mit deutschem Kennzeichen. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin des Geschäftes gelang es das Kennzeichen des Fahrzeuges zu fotografieren. Durch die Ermittlungen und mit dem bekannten Kennzeichen konnten durch Polizeibeamte der PI St. Johann eine 21-jährige Niederländerin und eine 21-jährige Serbin als Tatverdächtige, die derzeit noch flüchtig sind, ausgeforscht werden.

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass die Frauen zumindest mit einem weiteren Fall in Österreich in Verbindung stehen könnten.

PI St. Johann in Tirol - Tel.: 059133 – 7208