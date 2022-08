Verschmutzung eines Baches in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 13.08. wurde durch einen Anrainer die Verunreinigung des sogenannten „Aschbach“ in Kitzbühel festgestellt. Nach derzeitigen Erhebungen dürfte durch eine Baustelle in Kitzbühel, Wasser und Betonschlamm mittels einer Pumpe aus der Baugrube und weiter über einen Schlauch in einen Oberflächenkanal eingeleitet worden sein. Dieser Kanal mündet schließlich im „Aschbach“. Durch die Einleitung verendeten mehrere hundert Fische. Die Erhebungen sind im Gange.

