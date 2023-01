Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Jochberg

Jochberg | Am 22. Januar 2023 gegen 01:15 Uhr lenkte ein 24-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der Kitzbüheler Straße von Kitzbühel kommend in Richtung Jochberg. Als Beifahrer befanden sich noch ein 23-jähriger und 20-jähriger Österreicher im PKW. In einer Rechtskurve verlor der Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW prallte gegen die dortige Leitschien, kippte zur Seite und blieb in weiterer Folge an der angrenzenden Böschung auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten das Unfallfahrzeug selbständig verlassen. Sie waren zum Unfallzeitpunkt angegurtet und verblieben unverletzt. Am beteiligten PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Ein Alkomattest mit dem 24-jährigen Lenker verlief positiv, ihm wurde vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen werden der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde Berichte erstattet werden.

