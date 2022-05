Verkehrsunfall mit Verletzung in St. Johann

St. Johann | Ein 43-jähriger Österreicher fuhr am 24. Mai 2022 gegen 12:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Fieberbrunner Straße B164, im Gemeindegebiet von St. Johann, in Fahrtrichtung Fieberbrunn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32-jähriger Franzose mit seinem Fahrrad am Gehsteig, welcher auf der Gegenfahrbahn verlief, in Fahrtrichtung St. Johann. Aus unbekannter Ursache fuhr der Franzose plötzlich vom Gehsteig herunter und kollidierte in weiterer Folge mit dem entgegenkommenden Pkw des Österreichers.

Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer unbestimmten Grades im Bereich des linken Unterarms sowie linken Fußes verletzt und nach erfolgter Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann transportiert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde im Bereich der Windschutzscheibe jedoch erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die B164 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

