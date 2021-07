Verkehrsunfall mit Verletzung in Kössen

Kössen | Am 23.07.2021, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich in Kössen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei dem Unfall mit zwei PKW wurden 3 Personen verletzt welche zu weiteren Untersuchung in das BKH St. Johann gebracht wurden. Im Einsatz standen neben der Polizei auch zwei Rettungsfahrzeuge, der NAH die Straßenmeisterei sowie zwei Abschleppfirmen.

PI Kitzbühel - Tel. 059133 7207