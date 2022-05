Verkehrsunfall mit Verletzung in Going

Going | Ein 19-jähriger Fahrzeuglenker aus Bosnien-Herzegowina, fuhr am 23.05.2022 gegen 07:00 Uhr mit einem Firmen-Pkw von St. Johann kommend auf der B178 in Richtung Wörgl. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonleitpflock.

Der Pkw wurde in die Luft katapultiert und kam rund 30 Meter weiter auf dem Dach auf der Fahrbahn zu liegen. Ein Zeuge verständigte die Einsatzkräfte. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und musste ins KH St. Johann gebracht werden.

PI St. Johann - TelNummer: 059133-7208