Verkehrsunfall mit Verletzten in Kössen

Kössen | Eine 16-jährige StA aus Österreich kam am 08.01.2022, gegen 15:50 Uhr, mit ihrem PKW auf der B 172 in Kössen ins Schleudern und rutschte seitlich in die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW, gelenkt von einem 54-jährigen deutschen StA, konnte nicht mehr ausreichend reagieren bzw ausweichen und es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen (Fahrzeugfront gegen Beifahrerseite).

Die Lenkerin des unfallverursachenden Fahrzeuges und ein 45-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Heli 3 ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Der Lenker des zweitbeteiligten Fahrzeuges und ein 16-jähriger Insasse dieses Fahrzeuges wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Traunstein verbracht.

PI Kössen - TelNr: 059133 7207