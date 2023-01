Verkehrsunfall mit Sachschaden in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 3. Jänner 2023, gegen 21:00 Uhr kam ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit einem Pkw in Kirchdorf, aus unbekannter Ursache von der Kössener Straße ab. Der Pkw fuhr ca. 50 Meter über ein Feld, durchstieß einen Holzzaun und kam dann an Bäumen und Sträuchern zum Stillstand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrzeuglenker nicht mehr vor Ort. Eine Suche der Feuerwehr Kirchdorf mit einer Wärmebildkamera verlief negativ. Auch konnte der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges bisher nicht erreicht werden. Weitere Erhebungen sind im Gange.

PI Erpfendorf - Tel. 059133/7201