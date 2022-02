Verkehrsunfall mit Personsverletzung in Kirchberg

Kirchberg | Eine 20-jährige Slowakin fuhr am 10.02.2022 gegen 11:30 Uhr mit ihrem Pkw in Kirchberg auf der B170. Kurz vor dem zweiten Umfahrungstunnel nahm die Frau plötzlich Schnee auf der Fahrbahn wahr und bremste das Fahrzeug ab. Dabei verlor sie die Kontrolle und prallte gegen die Betonwand des Tunnels.



Das Fahrzeug drehte sich daraufhin und prallte erneut gegen die Tunnelwand. Ein Zeuge leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH St. Johann iT. gebracht werden. Die B170 war bis ca. 13:00 Uhr im Unfallbereich gesperrt.

