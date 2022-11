Verkehrsunfall mit Personsverletzung in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Ein 44-jähriger Österreicher stellte im Zuge von Zustelltätigkeiten sein Fahrzeug am 17.11.2022 gegen 05:45 Uhr in einer abschüssigen Hauseinfahrt in Fieberbrunn ab. Als der Mann nach dem Botengang wieder zum Fahrzeug kam und gerade einsteigen wollte, bemerkte er, dass das Fahrzeug nach hinten rollte.

Der 44-Jährige konnte das Fahrzeug nicht mehr abbremsen, aber noch aus dem Fahrzeug gelangen. Der Pkw rollte weiter, durchbrach dabei ein hölzernes Brückengeländer und stürzte schließlich ca. 4 Meter in den dortigen Bach. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in BKH St. Johann gebracht.

