Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Johann in Tirol

St.Johann | Am 01.12.2021 gegen 15:30 Uhr, lenkte ein 68-jähriger österreichischer Staatsbürger seinen PKW im Gemeindegebiet von St. Johann. Zur selben Zeit war eine 82-jährige österreichische Frau zu Fuß am Gehsteig in Richtung Dorfzentrum unterwegs.

Der PKW-Lenker wollte an einer Kreuzung nach rechts einbiegen und übersah dabei die Fußgängerin. Obwohl es derzeit nicht bekannt ist ob es zu einer Kollision zwischen dem PKW und der Fußgängerin gab, stürzte die Frau und schlug auf der Straße auf. Die Fußgängerin wurde nach Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH St. Johann verbracht. Ein mit dem PKW-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

PI St. Johann - Tel.: 059133 / 7208