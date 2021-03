Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Johann in Tirol

St. Johann iT. | Am 26. Februar 2021, gegen 17:45 Uhr kam es auf der Hochkönigstraße auf Höhe des km 69,9 zu einem Zusammenstoß zwischen einem von einem 54-jähriger Österreicher in Fahrtrichtung St. Johann i.T. gelenkten Pkw und einem entgegenkommenden von einem 27-jährigen Österreicher gelenkten Pkw. Dadurch geriet der Pkw des 54-Jährigen auf das Straßenbankett und auf die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Kufstein und St. Johann i.T. eingeliefert.

