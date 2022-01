Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kössen

Kössen | Am 14. Jänner 2022, gegen 09:10 Uhr geriet der Lenker eines Pkw aus bisher unbekannter Ursache in Kössen von der Walchseestraße ab und stieß gegen einen Baum. Dabei zog sich ein 35-jähriger Fahrzeuginsasse schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Ein 32-jähriger Fahrzeuginsasse wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert. Derzeit werden Ermittlungen geführt, von welchem Mann der Pkw bei dem Unfall gelenkt wurde.

PI Kössen - Tel. 059133/7207