Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 11. November gegen 22.30 Uhr ging eine 32-jährige österreichische Staatsbürgerin in Begleitung ihres 6-jährigen Sohnes auf dem Einfangweg in Kitzbühel.

Dabei kam es zu einer Kollision zwischen einem entgegenkommenden Radfahrer und ihrem Sohn, wobei beide zu Sturz kamen. Der Radfahrer gab zu verstehen, dass er unverletzt sei, die Mutter fuhr mit ihrem Sohn, ohne die zuständige Polizeiinspektion verständigt zu haben, in das Krankenhaus St. Johann.

Da eine leichte Gehirnerschütterung und Abschürfungen im Bereich der linken Schläfe festgestellt wurden, wird der Radfahrer gebeten sich bei der PI Kitzbühel unter 059133/7200 zu melden.

PI Kitzbühel - Tel.: 059133 / 7200