Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kirchberg

Am 26. Dezember 2020, gegen 00:40 Uhr lenkte eine 19-jährige Österreicherin einen Pkw in Kirchberg auf der Brixentalstraße in östliche Richtung. Auf Höhe des km 21 geriet der Pkw auf Grund der winterlichen Fahrbahnverhältnissen ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei zog sich die 19-Jährige sowie eine 19-jährige Mitfahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

