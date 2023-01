Verkehrsunfall mit Eigenverletzung unter Alkoholeinfluss in St. Ulrich

St. Ulrich | Am 21. Januar 2023 gegen 22:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger (im Bezirk Kitzbühel wohnhafter) Deutscher mit seinem PKW auf der Schwendterstraße von Hochfilzen kommend in Richtung St. Ulrich. In einer Rechtskurve im Gemeindegebiet von St. Ulrich kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem hölzernen Weidezaun.

Dabei zog sich der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste der Verletzte von Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann verbracht werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der mit dem Lenker durchgeführte Alkomattest verlief positiv, ihm wurde vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Lenker der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

