Verkehrsunfall in Westendorf

Westendorf | Ein 21-jähriger Niederländer lenkte am 21.07.2017, gegen 7:30 Uhr seinen Pkw auf der Windauer Landesstraße, L204, in Westendorf, verlor vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr frontal in eine Hausmauer. Ein Zeuge befreite den Lenker wurde aus dem rauchenden Fahrzeug. Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf rückte aus und löschte das Fahrzeug vollständig.

Der Lenker musste ins BKH St. Johann in Tirol gebracht werden, einen Alkomattest verweigerte der Niederländer.



