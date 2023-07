Verkehrsunfall in Westendorf

Ein 17-jähriger Österreicher fuhr am 12.07.2023, gegen 10:00 Uhr, mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Traktor) auf einer Gemeindestraße in Westendorf bergabwärts in Richtung Ortsteil Mühltal.



Westendorf | Auf der einspurigen Gemeindestraße bemerkte der 17-Jährige von weitem einen bergwärts gehenden Fußgänger. Der Lenker betätigte aus diesem Grund die Bremse der Zugmaschine. Daraufhin kam die Zugmaschine ins Rutschen und anschließend links von der Gemeindestraße ab. Der Traktor stürzte in Folge ca. 30 m über die angrenzende Böschung bzw. das Waldstück talwärts und blieb dort liegen. Der 17-Jährige fiel dabei aus der Fahrerkabine und kam vorerst mit Verletzungen unbestimmten Grades im Wald zu liegen. Er konnte anschließend jedoch noch selbständig zu einem nahegelegenen Anrainer gehen, von wo aus der Notruf abgesetzt wurde. Nach der Erstversorgung durch die Rettung erfolgte die Einlieferung des 17-Jährigen in das Krankenhaus St. Johann i.T. mit dem Rettungshubschrauber.

Bearbeitende Dienststelle: PI Westendorf