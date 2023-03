Verkehrsunfall in St. Johann

St. Johann | Am 22.03.2023, gegen 08:20 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in St. Johann vom Hinterkaiserweg kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hinterkaiser. Zur selben Zeit fuhr ein 66-jähriger Österreicher mit seinem E-Scooter vom Recyclinghof kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hinterkaiser. Als der 66-Jährige bei der Ausfahrt Richtung Hinterkaiserweg die dort befindliche Radfahrerüberfahrt überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw des 85-Jährigen.

Durch diesen Zusammenstoß stürzte der 66-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

