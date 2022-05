Verkehrsunfall in St. Johann

St. Johann | Am 27. Mai 2022, gegen 18:40 Uhr lenkte ein 17-jähriger Österreicher einen Pkw in St. Johann auf der Speckbacherstraße in Richtung Oberndorf. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen von einem 30-jährigen Österreicher gelenkten, entgegenkommenden Pkw. Dabei zogen sich die beiden Lenker und die drei Mitfahrer in den Pkw leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

PI St. Johann i.T. - Tel. 059133/7208