Verkehrsunfall in Kössen

Kössen | Am 10.09.2021 gegen 17.40 Uhr geriet ein 33-jähriger Österreicher mit seinem PKW auf der L39 im Freiland der Gemeinde Kössen aus bisher unbekannter Ursache über das Straßenbankett und stürzte über eine Böschung, wobei sich das Fahrzeug mehrmals überschlug. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Feld seitlich zum Stillstand. Der Lenker wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem C4 ins BKH St. Johann in Tirol verbracht.

PI Kössen - Tel.: 059133 / 7207