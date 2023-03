Verkehrsunfall in Going

Going | Am 5. März gegen 15.53 Uhr lenkte eine 59-jährige Österreicherin einen PKW auf der B 178 in Going in Fahrtrichtung St. Johann, als sie bei Straßenkilometer 22.6 aus bisher unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn hinaus gegen ein Straßenschild und anschließend auf eine Böschung fuhr, worauf sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St Johann gebracht.

PI Lienz - Tel.Nr.: 059133 / 7230