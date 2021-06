Verkehrsunfall eines Kleinkraftrades mit Eigenverletzung

St.Johann i.T. | Am 26.06.2021 gegen 17:50 Uhr lenkte ein 17-jähriger Österreicher ein Kleinkraftrad auf der Gemeindestraße von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann i.T. Aus unbekannter Ursache geriet er dabei über den linken Fahrbahnrand hinaus wobei das Kleinkraftrad seitlich wegrutschte und er dadurch zu Sturz kam.

Der 17-Jährige prallte in weiterer Folge gegen einen Stromverteilerkasten und zog sich bei diesem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins BKH St. Johann i.T. eingeliefert. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkomattest ergab, dass der 17-Jährige stark alkoholisiert war.

