Verkehrsunfall Kirchberg

Kirchberg | Am 05.11.2021, gegen 00:05 Uhr, lenkte ein 22-jähriger Österreicher seinen PKW auf der Aschauer Straße in Fahrtrichtung Kirchberg. Am Beifahrersitz führte er einen 26-jährigen Österreicher mit. In einer leichten Linkskurve kam der PKW vermutlich aufgrund erhöhter Fahrgeschwindigkeit von der Straße ab, überschlug sich in der Folge mehrmals und kam dann auf der Beifahrerseite liegend im Bereich der Böschung zum Stillstand.

Der 26-jährige Beifahrer konnte sich mit der Hilfe zweier Unbeteiligter aus dem Fahrzeug befreien, während der 22-jährige Lenker durch die Feuerwehr Kirchberg mit der Bergeschere und Spreizer aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der 22-Jährige wurde durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt, der 26-jährige Beifahrer in das Bezirkskrankenhaus Kufstein.

PI Kirchberg in Tirol - Tel.: 059133 / 7205