Vereinsausflug OGV Pillerseetal

Mehr als 30 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereines Pillerseetal fuhren nach Unken zum Ausbildungszentrum Oberrain.

Pillerseetal |Dort erhielten die Teilnehmer durch eine fachkundige Führung Einblicke in die Arbeiten der Ausbildungstätte, wo man Jugendliche mit Behinderungen auf ein möglichst selbstständiges Berufs- und Privatleben vorbereitet, sei‘s in der Gärtnerei, Küche, Schlosserei uvm. Danach ging es weiter ins Heutal zum Kräutergarten beim Lutzbauer, wo Barbara in die Welt der heimischen Heilkräuter entführte.



Nach einer zünftigen Jause in der Mostbuschenschank trat man wieder die Heimreise an. Mehr Fotos unter www.ogv-pillerseetal.at. Foto: OGV Pillerseetal