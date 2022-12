Verdacht der Körperverletzung in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 10.12.2022, um 02.19 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter, in einem Lokal in Kitzbühel , einem 24-jährigen italienischen Staatsbürger mit einem Bierglas gegen die rechte Gesichtshälfte, wodurch dieser Schnittverletzungen erlitt.

Unmittelbar nach der Tat verließ der Täter das Lokal, eine sofort eingeleitet Tatortbereichsfahndung verlief bisher negativ.

PI Kitzbühel - Tel. Nr.: 059133 7200