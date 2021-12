Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in Brixen i. Th.

Brixen i.Th. | Am 23. Dezember 2021 in der Nacht reisten ein 49-jähriger Niederländer mit seiner 16-jährigen Tochter zu ihrem Wohnwagen in Brixen im Thale. Nach dem Bezug des Wohnwagens und dem Aktivieren der Gasheizung im Wohnwagenzubau legten sie sich in der Früh schlafen.



Gegen 10:00 Uhr fand der Bruder des 49-Jährigen den Mann und seine Tochter bewusstlos vor. Er verbrachte die Beiden sofort ins Freie, wo sie ihr Bewusstsein wiedererlangten. Sie wurden mit der Rettung, bzw. dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

PI Westendorf - Tel. 059133/7209