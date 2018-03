SAMSTAG, 10. März 2018:



artacts: ab 13.30 Soundcabs am Hautplatz, 15.30 Uhr Konzert Joe Williamson in der St. Nikolaus Kirche bei der Weitau (freier Eintritt), 16.30 Uhr Konzert Ken Vandermark und Terrie Hessels in der Galerie der LLA Weitau (freier Eintritt), ab 19 Uhr Konzerte in der Alten Gerberei

Informationen zum Programm und Tickets unter www.artacts.at.

Frühjahrskonzert der Knappenmusikkapelle Fieberbrunn, Beginn 20.00 Uhr: Anlässlich des 100. Geburtstages von Kaspar Foidl und des diesjährigen Bataillonsfestes der Christian-Blattl-Schützenkompanie in Fieberbrunn, führt die Knappenmusikkapelle beim heurigen Frühjahrskonzert den Marsch „Christian-Blattl‘s-Schützengruß“ auf. Für ein weiteres Highlight des Konzerts, welches dieses Jahr unter dem Titel „Wein, Weib und Gesang“ steht, sorgt die Gesangsgruppe „The Ladies“! Gemeinsam wird für ein modernes Blasmusikerlebnis vom Feinsten gesorgt! Eintrittskarten sind im TVB-Infobüro erhältlich (VVK € 8.-, AK € 10.-, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre freier Eintritt). Foto: MK Fieberbrunn

Obstbaum-Schnittkurs. Der Blumen-, Garten- und Obstbauverein Kirchberg lädt alle Mitglieder, Interessierte und Freunde am Samstag zum Schnittkurs mit Christoph Schranzhofer bei Hans und Margit Steiner, Aschauer Straße 2 in Kirchberg, ein.



SONNTAG, 11. März 2018:

Der Elternverein Jochberg organisiert v0n 9 bis 13 Uhr einen Kinderartikelflohmarkt im Kultursaal. Anmeldung telefonisch oder über WhatsApp unter 0650/9509771.

Aktion Familienfasttag: Benefizsuppenessen im Hotel Tiefenbrunner im Anschluss an den Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

9. Kirchberger Pfarrhof-Preiswatten nach der 10-Uhr-Messe.

Clubmeisterschaft des SC Jochberg auf der Rennstrecke Wagstätt. Es starten wieder alle Klassen, zusätzlich gibt es eine eigene Gästeklasse. Start ist um 10 Uhr. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Rennen bei der Wagstättalm statt. Nennungen online unter www.skiclub-jochberg.at, per Mail an office@skiclub-jochberg.at oder telefonisch unter 0664/9453121. Nennschluss ist am Samstag, 10. März, um 13 Uhr.

Der Auracher Schiclub führt seine Clubmeisterschaft gemeinsam mit dem Jochberger Schiclub durch, gefahren wird auf der Rennstrecke des Schiclub Jochberg. Start ist um 11 Uhr. Mannschaftswertung: jeweils drei Personen. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Startnummernausgabe erfolgt auf der Mittelstation Wagstättalm, Nennungsschluss ist heute Freitag, 9. März, bei Andreas Obernauer, Tel. 0664/1246898 (bitte wenn möglich per SMS mit Name und Geburtsdatum).

artacts 2018: ab 13.30 Uhr Soundcabs am Hauptplatz, 14 Uhr „The Kids Improvisers Workshop Band“ mit Melvyn Poore in der Alten Gerberei, 16 Uhr Sound Installation in der Wieshofer Mühle von Elisabeth Flunger, ab 19 Uhr Konzerte in der Alten Gerberei.

Die Volksbühne Ellmau präsentiert das Lustspiel „Ein neuer Mann für meine Frau“ um 18 Uhr.

