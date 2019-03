Veranstaltung VERSCHOBEN: Tribute Band Queen

Diese Veranstaltung in Fieberbrunn wird auf morgen, Samstag, 16. März, 15 Uhr verschoben.

Kaum eine Band hat die Musikwelt so geprägt wie Queen, deren Tribute Band am 15. März für einen unvergessliches Konzert am Doischberg sorgen wird. Sänger und Kopf der Band, Giuseppe Malinconico, wird von den Fans als der beste Freddie Mercury - nach Freddie Mercury selbst - beschrieben. Giuseppe hat die Körpersprache von Freddie Mercury, sein stimmliches Timbre, den Akzent, die Aussprache und alles, was notwendig ist, um die Illusion zu schaffen, die Legende persönlich auf der Bühne zu sehen.

Den Abschluss der Tribute Konzerte macht schließlich am 29. März „Pink Trouble“. Das 120-minütige Live-Set von Pink Trouble beinhaltet sämtliche Hits der US amerikanischen Pop-Ikone „P!NK“; von der ersten bis zur aktuellsten Veröffentlichung.

Beginn ist jeweils um 15 Uhr auf der Bühne am Doischberg.

Tribute Termine auf einen Blick:

15.03.2019 - QUEEN

29.03.2019 - PINK

Foto: soulshine