Unterhaus-Teams machen Boden gut

Zum Saison-Ende steigt noch einmal die Spannung. Mit dem Abstieg will schließlich kein Team etwas zu tun haben.



Tirol Liga | In allen Ligen merkt man, dass sich das Saisonende nähert. Für einige Teams heißt es in den letzten noch ausstehenden Partien alle Kräfte zu mobilisieren, um wichtige Punkte zu sammeln. Bestens gelungen ist das den Brixenern. Mit ihrem Sieg gegen Union Innsbruck konnte die Elf von Andi Hölzl in der Landesliga-Tabelle gleich zwei Plätze gut machen und damit das Abstiegs-Gespenst wohl endgültig verjagen.



Kirchdorf gewinnt gegen Westendorf

Landesliga | Ähnliches gilt für die Kirchdorfer, die im Derby gegen Westendorf groß aufspielten und die Hausherren mit 3:0 besiegten. Mit dem siebten Drei-Punkte-Erfolg in dieser Saison macht die Elf von Klaus Czedziwoda in der Tabelle weiter Boden gut, Westendorf bleibt unterdessen auf dem guten vierten Platz kleben.



Drei Punkte für Kirchberg und Pillerseetal

Gebietsliga | Und noch ein vermeintlicher Abstiegskandidat konnte in der 22. Runde auftrumpfen. Im ersten Spiel von Neo-Trainer Thomas Handle feierten die Pillerseetaler einen heiß umkämpften 2:1-Sieg gegen Zell/Ziller. Der Abstand zum Tabellenende beträgt nun fünf Punkte, bei noch vier ausstehenden Partien.



Hopfgarten/Itter muss gegen Bad Häring eine schmerzhafte 4:5 Niederlage einstecken, bleibt aber vor den Pillerseetalern. Dafür spielte Kirchberg in Vomp groß auf und katapultiert sich mit dem 2:0 Sieg auf den vierten Tabellenplatz.



Auch die Kitz Juniors machen in der Bezirksliga mit ihren drei Punkten gegen Ried/Kaltenbach Boden gut, dicht gefolgt von den Kössenern, die die fünfte Niederlage in Folge kassieren. sh

Bild: Westendorfs Matthias Paratscher machten gleich zwei Kirchdorfer Spieler – Elias Volk und Mika Kogler – das Leben schwer. Foto: Adelsberger