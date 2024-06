Unter den besten Arbeitgebern

Bei der All Stars Night in Wien von Great Place to Work wurde das Hotel Kitzhof Mountain Design Resort zum wiederholten Mal als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet.



Kitzbühel/Wien | In der ARIANA Eventlocation war eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen vertreten. Das Hotel Kitzhof ist umso stolzer, bei der Platzierung unter den Top 10 dabei zu sein. Besonderes Highlight der Veranstaltung war die zusätzliche Auszeichnung für das beste Employer Branding in Österreich.



Die Great Place to Work Auszeichnung wird weltweit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern anerkannt, da diese ausschließlich auf Erfahrungen von Teammitgliedern des Unternehmens beruht. Jedes Jahr bewerben sich mehr als 10.000 Unternehmen in 60 Ländern um die Great Place to Work Zertifizierung und sie gilt daher als globaler Maßstab für die Identifizierung und Anerkennung herausragender Mitarbeiter-Bewertungen.



Basierend auf einer anonymen Befragung des Teams wurde das Hotel Kitzhof im März 2024 wieder als Great Place to Work ausgezeichnet. Besonders im Fokus standen dabei die Arbeitsplatzthemen Vertrauen, Identifikation, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, Gesundheitsförderung sowie Work-Life-Balance.



Die ausgezeichneten Ergebnisse des Zertifizierungsprozesses waren Anlass der erneuten Einladung zur renommierten Gala Great Place to Work All Stars Night. Bei der Verleihung der Auszeichnungen hat sich herausgestellt, dass sich das Hotel Kitzhof sogar zu den Top 10 der besten Arbeitgeber zählen darf.



„Ich darf auch dieses Jahr meinen großen Stolz aussprechen. Die Kollegen und Kolleginnen vom Hotel Kitzhof Team sind der entscheidende Erfolgsfaktor des Betriebs. Des Weiteren zeigt die Auszeichnung in unserer Branche, dass das Berufsfeld der Hotellerie durchaus attraktiv ist. Das Great Place to Work Zertifikat zeigt nach außen, was bei uns intern gelebt wird“, so Geschäfsführender Direktor Johannes Mitterer. Einschlägige Leitgedanken des Betriebs sind: Vertrauen, Teamgeist, Glaubwürdigkeit, Stolz, Respekt und Fairness. Werbung

Bild: Hotel Kitzhof Human Resources Team Alexandra Berger (links) und Magdalena Groiß. Foto: © GPTW GmbH