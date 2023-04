Unfall in Jochberg

Jochberg | Am 07.04.2023, gegen 16:15 Uhr, spazierte eine 64-jährige Deutsche in Jochberg am Römerweg die Straße Richtung Kitzbühel entlang, als plötzlich, aus bisher unbekannter Ursache, ein morscher Baumstamm von der seitlichen Böschung auf ihren Kopf stürzte.

Die Deutsche wurde durch den Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik in Salzburg geflogen. Im Zuge von weiteren Sicherungsarbeiten wurden im Anschluss am Unfallort mehrere Baumstämme durch die Feuerwehr Jochberg gefällt.

