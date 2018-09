Unfall bei Holzarbeiten in Rettenbach

Westendorf | Am 08.09.2018 um 09.30 Uhr war ein 19-jähriger Österreicher gemeinsam mit seinem Vater im privaten Waldstück in der Hinterwindau mit Holzarbeiten beschäftigt. Bei der Arbeit mit der Axt zog er sich schwere Verletzungen am linken Mittelfuß zu. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Er wurde von seinem Vater mit dem Auto bis zum nächstgelegenen Gasthof gebracht. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde.

