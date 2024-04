Überraschung zum 60er geglückt

Wenn am Kitzbüheler Rathaus die Ziffer 60 in goldenen Lettern prangt, die Stadtmusik mit zünftiger Marschmusik in die Hinterstadt einrückt und die Feuerwehr mit schwerem Gerät und Blaulicht vorfährt, ist zweifellos etwas Besonderes im Gange:

Kitzbühel | Es war der runde Geburtstag von Bürgermeister Klaus Winkler, dem in der vergangenen Woche entsprechend gehuldigt wurde – allerdings ohne jegliche Vorwarnung des Geburtstagskindes. Denn das wollte seinen Ehrentag eigentlich nicht groß feiern. Dennoch gelang es den Mitarbeitern der Stadtgemeinde und Fraktionskollegen, unter strengster Geheimhaltung ein Geburtstagsfest für den Bürgermeister auf die Beine zu stellen – umso größer war die Freude über die gelungene Überraschung. Beglückt und mit einem Schnaps‘l gestärkt, nahm Klaus Winkler von Kapellmeister Florian Simair den Taktstock in Empfang, um „Dem Land Tirol die Treue“ zu dirigieren.



Weiters ging‘s ins Kultur Café KC 750, wo der Südtiroler Lieblingshüttenwirt des Kitzbüheler Stadtchefs schon mit der „Zugin“ wartete. Die Feuerwehr unter Kommandant Andreas Reisch fuhr indessen die Drehleiter aus und beförderte den Bürgermeister mit Gattin Irmi in schwindelerregende Höhen hoch über die Dächer der Stadt. „Eine bessere Geburtstagsüberraschung hätte ich mir gar nicht wünschen können“, dankte Winkler gerührt allen Gratulanten. Alexandra Fusser

Bild: Die Stadtmusik gratulierte mit Ständchen und Schnaps‘l, der Südtiroler Hüttenwirt spielte mit der Zugin auf. Foto: Fusser