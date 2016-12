Übergabe der Heimkehrerfahne

Über ein ereignisreiches Schützenjahr berichtete der Obmann der Schützenkompanie Brixen, Hannes Haaser, bei der Jahreshauptversammlung.



Brixen | Emotional gestaltete sich die Übergabe der Heimkehrer-Fahne an die Kompanie. „Wir werden die Fahne in Ehren halten und haben uns zu einer Restaurierung entschlossen“, betonte Hauptmann Alois Bachler.



„Besonders hervorzuheben sind die Festveranstaltungen Hill-Climb und das Almfest, die wir nun schon seit einigen Jahren zur vollsten Zufriedenheit abwickeln. Ohne die Mithilfe aller Mitglieder und deren Familien, aber auch einiger freiwilliger Helfer, wären diese Veranstaltungen nicht zu meistern“, bedankte sich der Obmann bei allen Mitgliedern und Helfern.



Auszeichnungen und Ehrungen



Die Jahreshauptversammlung war auch der Rahmen für Ehrungen und Auszeichnungen:

Für seine außerordentlichen Verdienste um das Schützenwesen wurde Pfarrer Michael Anrain der Ehrenkranz des Bundes der Tiroler Schützenkompanie verliehen.



Den Ehrenkranz für ihre 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Sebastian Bachler und Andrä Schermer.



Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Franz Stöckl und Fritz Knauer die Andreas-Hofer-Medaille in Gold überreicht, Marketenderin Theresa Kaufmann wurde für 10 Jahre geehrt.



Zum Unterjäger befördert wurden Matthias Knauer und Martin Straif.



Goldene Schützenschnur



Wie jedes Jahr, hatte das Kompanieschießen mit dem KK-Gewehr eine besondere Bedeutung. Die Goldene Schützenschnur erreichte Obmann Hannes Haaser.



Kompaniemeisterschaft der Schützen: 1. Platz Klaus Hetzenauer, 2. Platz Sebastian Bachler und 3. Platz Hannes Haaser.



Blattlbewerb: 1. Platz Hannes Haaser, 2. Platz Fabian Aschacher, 3. Platz Klaus Hetzenauer.

Auch die Jungschützen erzielten sehr gute Ergebnisse. Daniel Straif erhielt das Schießleistungszeichen in Gold und Alesandro Brunner das Schießleistungszeichen in Bronze.



Kompaniemeisterschaft Jungschützen: 1. Platz Dominik Hetzenauer, 2. Platz Tim Klingler, 3. Platz Daniel Straif und 4. Platz Alesandro Brunner.



Auch neue Mitglieder durften bei den Schützen begrüßt werden: Angelobt wurden Thomas Salvenmoser und Fabian Aschacher sowie Jungschütze Daniel Straif.



Sepp Hofer und Sepp Hirzinger wurde für ihre langjährige vorbildlich ausgeübte Tätigkeit bei den Schützen gedankt.



Im anschließenden Wahlgang wurde Theresa Kaufmann zur Schriftführerin, Franz Stöckl zum Schriftführer-Stellvertreter, Thomas Salvenmoser zum Jungschützenbetreuer und zum 3. Fähnrich Melchior Meyer gewählt.



Mit den Grußworten der Ehrengäste und der Übergabe von Blumensträußen an die tüchtigen Marketenderinnen wurde der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung beendet.

Bild: Mathias Beihammer, Dekan Herbert Hounald, Alesandro Brunner, Alois Bachler, Andrä Schermer, Daniel Straif, Sebastian Bachler, Pfarrer Michael Anrain, Fritz Knauer, Klaus Hetzenauer, Hannes Haaser, Martin Straif, Franz Stöckl (von links). Foto: Schützenkompanie Brixen