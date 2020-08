URBI exclusiv

Kitzbühel | Am letzten heißen Tag eröffnete eine glückliche Michaela Reith von ihrem Töchterl unterstützt, die Sommersaison mit der großen Opening-Party das 19. Sommertheater in Kitzbühel und konnte sich über Prominenz aus aller Herren Länder freuen. Das K3 und das „Cuisino“-Catering zeigten was sie drauf haben und begeisterten mit vielen Köstlichkeiten, die unter den strengen Corona-Regeln serviert wurden. Mehr von unserem URBI in der aktuellen Ausgabe des Kitzbüheler Anzeiger.