UK droht mit Bürgerinitiative

Der Kitzbüheler Bürgermeister wolle das Projekt „Gries-Parkplatz“ der T&F-Gruppe (Trade und Finance GmbH) durchboxen, behauptet Stadtrat Andreas Fuchs-Martschitz (Unabhängige Kitzbüheler) per Aussendung.

Der UK-Fraktionschef gilt als Kritiker des Vorhabens, für dessen Weiterentwicklung die Kitzbüheler Mandatare bereits im Oktober mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ sowie laut UK auch „einer SPÖ-Stimme“ einen Grundsatzbeschluss gefasst haben. Für Fuchs-Martschitz war dies der Auslöser für einen Postwurf, den er an alle Haushalte schicken ließ. Darin forderte der UK-Chef u. a. die Kitzbüheler auf, ihre Bedenken und Kritikpunkte hinsichtlich des Projektes zu äußern. Nun zieht er Bilanz: „Zu dieser Causa haben sich ganz viele besorgte Bürger aus allen Lagern bei uns gemeldet, die sich alle gegen eine Überlassung dieses wertvollen gemeindeeigenen Grundstückes an unbekannte Investoren ausgesprochen haben.“

Was ihm nun offenbar besonders sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass Mandatare am 12. Dezember zu einem Arbeitskreis mit Bgm. Winkler geladen waren. Aber lediglich die Befürworter, wie Fuchs-Martschitz behauptet. „Die kritischen Stimmen wurden nicht eingeladen.“ Falls Bürgermeister Winkler von den Plänen der

T&F -Gruppe nicht absehe, wollen die Unabhängigen Kitzbüheler eine Bürgerinitiative gründen, kündigt Fuchs-Martschitz in einer Aussendung an.

Foto: Fusser