Tresor wurde nicht geknackt

Kirchberg | In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter in einen Beherbergungsbetrieb in Kirchberg ein. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnte der Täter einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich erbeuten. Der Einbruch in einen vorhandenen Tresor misslang jedoch.