„Traudi“ ruhig ins Rampenlicht

„Zusammen wachsen“ lautet das Motto des Frauennetzwerks, das ab Februar 2023 neuen Wind in die Wirtschaftsregion Kitzbühel bringt.



Kitzbühel, Bezirk | Ziel von Traudi ist die Motivation von Frauen zur beruflichen Weiterentwicklung. In regelmäßigen Treffen werden Vorreiterinnen und weibliche Führungspersönlichkeiten im Bezirk Kitzbühel auf die Bühne geholt.

„Ab Februar 2023 wird es vierteljährlich ein Schwerpunktthema für Frauen in der Berufswelt geben. Weibliche Expertinnen, Selbstständige und Führungspersönlichkeiten teilen beim Traudi Female Empowerment Stammtisch ihre Erfahrungen und stehen für Fragen zur Verfügung. Traudi bietet regelmäßige Treffen und ein professionelles Netzwerk, um gegenseitige Unterstützung, Austausch und Wissensvermittlung zu fördern.



Wir orientieren uns dabei am Female Empowerment Programm von Startup.Tirol“, zeigt sich Innovationsmanagerin Helene Stanger motiviert. Den Female Empowerment-Stammtisch gibt es in Innsbruck seit Jänner 2022. Die Organisation Traudi (wörtlich übersetzt: ‚Trau Dich‘ oder ‚Trau dir was zu‘) wird nicht nur den Stammtisch ins Unterland holen, sondern darüber hinaus auch in Schulen und Bildungseinrichtungen dafür sorgen, dass junge Mädchen mehr Vertrauen in eigene Stärken entwickeln und neue Perspektiven entdecken. Die Idee zur Initiative begründet Innovationsmanagerin Helene Stanger so: „Bei uns ist ein deutlich frischer Wind, weg vom traditionell-konservativen Image zu einer jungen, vordenkenden Region spürbar“, freut sich Stanger. Frauen seien im Bezirk in wirtschaftliche und politische Entscheidungen jedoch immer noch deutlich weniger stark eingebunden als Männer. Ziel des Frauennetzwerks sei es, den Wirtschaftsraum attraktiver für all jene Frauen zu machen, die hier leben oder hierher zurückkommen wollen.

Erster Stammtisch am 3. März

Den Auftakt bildet der erste Traudi Female Empowerment Stammtisch am 3. März um 19.30 Uhr in der Homebase in St. Johann. Traudi ist ein Programm zur Frauenförderung und Netzwerkbildung in der Region Kitzbühel, welches im Dezember 2022 gegründet und von der EU (EFRE) finanziell unterstützt wurde. Mehr Infos unter www.traudi.tirol KA

Bild: Die Idee zu Traudi wurde im Sommer 2022 geboren, Innovationsmanagerin und TRAUDI-Initiatorin Helene Stanger (2.v.l.) war damals das erste Mal bei einem Female Empowerment Stammtisch in Innsbruck zu Besuch. Foto: Verena Nagl

Nachgefragt bei Helene Stanger

Was kann denn die „Traudi“? - Warum braucht es ein eigenes Frauennetzwerk?

Im Bezirk gab es bislang so ein Angebot noch nicht – zum einen eine Vernetzungsmöglichkeit für Frauen, zum anderen eine Plattform, um Frauen zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und gemeinsam zu wachsen. Es geht um den Glauben an sich selbst und darum, dass sich Frauen etwas zutrauen und gemeinsam etwas schaffen können.



Richtet sich „Traudi“ speziell an Unternehmerinnen oder generell an alle Frauen?

Das Angebot richtet sich dezidiert an alle Frauen – es ist sogar generell offen für alle Geschlechter, alle, die Interesse an „Female Empowerment“ haben. Es geht um das Thema „die Frau im Berufsleben“, das heißt es ist besonders spannend für Unternehmerinnen, für Führungskräfte, für Arbeitnehmerinnen – aber auch für Lehrlinge, Studierende, durch die Bank für alle, die sich von „Traudi“ Inspiration oder Tipps holen können.



Was hat es mit den „Traudi“- Stammtischen auf sich?

Der Stammtisch ist zunächst einmal im Quartal geplant, um zu sehen, wie das Angebot angenommen wird. Mich freut es besonders, dass das Interesse bei den Anmeldungen für den ersten Termin schon sehr groß ist. Der Stammtisch soll die Möglichkeit zum Netzwerken bieten. Dabei gibt es immer eine Key Note von einer inspirierenden Frau zu einem bestimmten Thema. Dieses Thema wollen wir dann in dem jeweiligen Quartal sozusagen weitertragen und vertiefen – z.B. in Form von Blogs, Hinweisen auf Podcasts oder zusätzliche Workshops. Ab dem Stammtisch im März bis zum Sommer ist zum Beispiel das Thema Resilienz im Fokus. Elisabeth Galehr