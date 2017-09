Toni Sailer Golf Memorial

In Erinnerung an einen ganz Großen. Zum sechsten Mal wird am Wochenende das Toni Sailer Golf Memorial gespielt.

Kitzbühel | Die Liste der Teilnehmer ist lang und prominent. Gemeinsam mit den Kitzbühelern wollen viele Wegbegleiter mit dem Golfturnier die Erinnerung an den Jahrhundertsportler hoch halten. Wer alles am Golfplatz Kitzbühel und GLC Rasmushof abschlagen wird, lesen Sie am kommenden Donnerstag im Kitzbüheler Anzeiger. Gespielt wird das Toni Sailer Golf Memorial am Freitag, 15. September, ab 7.30 Uhr.