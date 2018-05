Tödliches Überholmanöver

Fieberbrunn | Am 22. Mai gegen 17.30 Uhr lenkte ein 66-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der Hochkönig Straße (B 164) von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann. Am Ortsende von Fieberbrunn setzte der 66-Jährige zu einem Überholmanöver eines vor ihm fahrenden Lkw an. Zur gleichen Zeit setzte auch ein 28-jähriger ungarischer Motorradfahrer zum Überholen des Lkw an. Während sich der Pkw-Lenker nach dem Überholvorgang wieder vor dem Lastwagen einordnete, versuchte der 28-Jährige auch noch im selben Zug das Auto des 66-Jährigen zu überholen. Dabei geriet der Motorradlenker aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 34-jährigen Österreicher gelenkt wurde. In dessen Fahrzeug befanden sich auch noch seine vier Kinder (3, 9, 9 und 12 Jahre alt).

Das Auto des 34-Jährigen geriet unmittelbar nach der Kollision mit dem Motorrad in Brand und nach kurzer Zeit sogar in Vollbrand. Der Lenker konnte mit Hilfe von nachfolgenden Verkehrsteilnehmern sich selbst und alle vier Kinder noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten. Der 28-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker und sein zwölfjähriger Sohn wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins BKH Kufstein verbracht.



Das Kriseninterventionsteam (KIT) war ebenfalls im Einsatz und betreute die Kinder bzw. die Unfallbeteiligten. Am Pkw und am Motorrad entstand Totalschaden. Durch den Fahrzeugbrand wurde auch die B164 beschädigt. Die Straße ist im Bereich der Unfallstelle deshalb bis zum 23. Mai nur einspurig befahrbar. Die FFW Fieberbrunn stand mit vier Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz.