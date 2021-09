Tödlicher Verkehrsunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 06.09.2021, gegen 12.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger deutscher Motorradlenker im Ortsgebiet von Kitzbühel auf der Bundesstraße 161 („Jochberger Straße“) in Richtung Aurach b. Kitzbühel. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens musste ein vor dem Motorradfahrer fahrender 80-jähriger PKW-Lenker aus Österreich seinen PKW auf Höhe Straßenkilometer 26,300 abbremsen.



Dadurch musste auch der Motorradfahrer bremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und kippte mit dem Motorrad in Richtung Gegenfahrbahn. In diesem Moment passierte gerade ein entgegenkommender LKW-Zug, welcher von einem 46-jährigen Österreicher gelenkt wurde, die Unfallstelle, sodass es in weiterer Folge im Bereich der hinteren Anhängerräder zu einer Kollision mit dem Motorradfahrer kam. Dieser erlitt dabei tödliche Verletzungen.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200