Tödlicher Schiunfall in Waidring

Waidring | Am 28. Dezember gegen 11:05 Uhr fuhren zwei 17-jährige deutsche Schifahrer im Schigebiet der Steinplatte Waidring auf der roten Piste Nr. 13, Zeugenangaben zufolge mit sehr hoher Geschwindigkeit, talwärts. Im mittleren Bereich der Piste fuhren die beiden Schifahren über den rechten Pistenrand hinaus, kamen zu Sturz und stürzten außerhalb der Piste ca. 50-60 Meter über teils mit Steinen durchsetztes und kaum mit Schnee bedecktem Alm- bzw. Wiesengelände ab.

Dabei zogen sich Beide sehr schwere Verletzungen zu. Ersthelfer begannen sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Die Besatzung zweier Rettungshubschrauber setzte in weiterer Folge die Reanimationsmaßnahmen fort. Beide Schifahrer verstarben jedoch noch an der Unfallstelle.

PI Erpfendorf - Tel. 059133/7201