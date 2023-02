Titel ging nach Gasteig und Brixen

Im Austragungsmodus „Jeder gegen Jeden“ wurde am Wochenende auf den Bahnen des EV Fieberbrunn die Mannschafts-Bezirksmeisterschaft der Schwergewichtseisschützen ausgetragen.



Fieberbrunn | Bei den Herren konnte Bewerbsleiter Johann Pletzer in seiner Funktion als Bezirksobmann-Stellvertreter am Samstag 16 teilnehmende Mannschaften begrüßen.

Dementsprechend benötigte es Konzentration und viele spannende Duelle, um die besten Mannschaften des Tages zu ermitteln. Mit einem respektablen Punktevorsprung sicherte sich letztlich der ESV Gasteig mit Michael Wimmer, Stefan Seibl, Wolfgang Schneider und Josef Seibl den prestigeträchtigen Bezirksmeistertitel 2023.



Die Gastgeber des EV Fieberbrunn I mit Josef Foidl, Wolfgang Baumann, Hans Payr und Franz Gschnaller belegten Platz zwei und das Podest komplettierte knapp dahinter das Team EC Brixen II mit Hans Gartner, Hubert Auberger, Rupert Straßer und Andi Kofler.

Die weiteren Platzierungen: 4. ESC Jochberg I (Titelverteidiger), 5. EC Rummlerhof II, 6. ESV Erpfendorf, 7. EV Fieberbrunn II, 8. EC Brixen I, 9. EC Oberndorf, 10. ESV Going, 11. ESC Jochberg II, 12. EC Rummlerhof I, 13. Kössen II, 14. EV St. Ulrich I, 15. EV St. Ulrich II, 16. Kössen I.

Spannung bei den Damen

Deutlich knapper verliefen am Sonntag die Spiele der zehn teilnehmenden Damen-Mannschaften. Nur mit minimalem Vorsprung jubelte am Ende des Bewerbstages die Mannschaft EC Brixen II mit Andrea Pöll, Elisabeth Wahrstätter, Traudi Exenberger und Bettina Hölzl über den langersehnten Bezirksmeistertitel 2023.

ESV Erpfendorf II mit Sigi Inwinkl, Angela Riegler, Gisi Url und Fini Maier mussten sich trotz hervorragender Leistungen mit dem Vizemeistertitel begnügen. Auf Platz drei schaffte es die Einser-Mannschaft ESV Erpfendorf mit Ella Salfenauer, Erika Schweinester, Brigitte Müller und Resi Wörgötter.



Die weiteren Ergebnisse: 4. EC Brixen I, 5. EC Oberndorf, 6. EC Reith, 7. EV Fieberbrunn I, 8. ESC Jochberg (Titelverteidigerinnen), 9. EC Rummlerhof, 10. EV Fieberbrunn II.

Stefan Trixl, Obmann des EV Fieberbrunn, und Bewerbsleiter Johann Pletzer gratulierten allen Teilnehmern und dankten für die Disziplin und den fairen sportlichen Wettkampf.

Besonderer Dank galt dem Bahnmeister und seinem Team, den Schriftführern Michaela Straßer (Wertung Herren) und Christian Erhart (Wertung Damen) sowie allen Helfern und Helferinnen.

Roswitha Wörgötter

Bilder: 1) Die Bezirksmeister 2023: 2. EV Fieberbrunn I, Bezirksmeister ESV Gasteig, 3. EC Brixen II (von links).

2) Riesenjubel beim Team EC Brixen II mit Andrea Pöll, Elisabeth Wahrstätter, Traudi Exenberger und Bettina Hölzl über den Bezirksmeistertitel 2023. Fotos: Wörgötter