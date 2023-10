„Tirolissimo“ ging nach Kitzbühel

Bei Kathrin Schlechter (Kitzsport) und Florian Bissert (Impalawolfmitbiss) ist die Freude groß. Die Werbekampagne „Live Legendary - 100 Jahre Kitzsport“ holte den „Tirolissimo“ in der Königsdisziplin.



Kitzbühel | Die Überraschung war bei Katrin Schlechter groß, als bei der großen Tirolissimo-Gala in der alten ÖBB-Remise in Innsbruck die Werbekampagne „100 Jahre Intersport Kitzsport“ mit dem legendären Werbepreis ausgezeichnet wurde.



Die Kitzbüheler Unternehmerin betreibt in der Region acht Geschäfte mit rund 100 Mitarbeitern. Bereits im Jahr 2018/19 wurde die Kampagne zum 100-jährigen Bestehen unter dem Motto „Live legendary“ gestartet. Dann jedoch machte die Coronapandemie einen Strich durch die Rechnung. Die Kampagne konnte erst verspätet lanciert werden.



Entwickelt hatte die Werbekampagne (u.a. Motive, Anzeigen, Markenpositionierung, Plakate, Homepage, Social Media sowie Film) die Agentur „Impalawolfmitbiss“ mit Florian Bissert an der Spitze. Ausgearbeitet wurde diese u.a. von Artdirektor Bernhard Kogler, mit im Boot waren der Filmemacher Niki Waltl sowie Sounddesigner Bill Sathrum (Kitzbühel).



Die Kitzbüheler Agentur wurde beim heurigen „Tirolissimo“ in drei Kategorien nominiert (Kitzsport, Erharter Wirtschaftstreuhand St. Johann und Puradis aus Leogang). Mit dem Sieg in der Königsklasse „Werbekampagne“ hatte Bissert selbst nicht gerechnet.



„Tirolissimo“ ist Werbepreis schlechthin

Immerhin wurden für den begehrten Werbepreis rund 297 Arbeiten in über 15 Kategorien eingereicht, 78 davon wurden nominiert. „Live Legendary forever“, jubelt Bissert. Er sei begeistert über diesen Erfolg, der Tirolissimo sei ja der Werbepreis schlechthin. Die Jury ist international, die Vorsitzende kommt aus Hamburg.



Bei Katrin Schlechter ist die Freude natürlich ebenfalls sehr groß. Sie habe zwar im Vorfeld gewusst, dass die Kampagne für den Werbepreis nominiert ist, doch erst bei der Preisverteilung stand dann fest, dass sie die Trophäe mit nach Kitzbühel nehmen kann. M. Klausner

Bild: Florian Bissert (Impalawolfmitbiss) und Katrin Schlechter (Intersport Kitzsport) strahlen nach der Preisverleihung um die Wette. Foto: iwmb