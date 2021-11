Tiere brauchen Ihre Hilfe

Seit 22. Oktober wird in St. Johann, Ortsteil Reitham, die Katze Lieselotte (etwas längere Haare) vermisst. Sie ist rund vier Monate alt und hat ein rotes Halsband mit Glöckchen um. Vom Fell ist ihr markanter, ovaler oranger Fleck mittig zwischen den Schulterblättern sehr besonders. Außerdem ist Lieselotte sehr zutraulich. Infos an Tel. 0664/477513.

Zugelaufen in Kirchberg

Ein süßes Kätzchen (schwarz/weißes Fell) ist in Kirchberg im Bereich Klausen Brandseitweg, zugelaufen. Wer vermisst es oder weiß, wem es gehört? Hinweise bitte an den Tierschutzverein Kitzbühel unter Tel. 0664/8600636.

Einen Ofen fürs Katzenpaar

Ein getigertes Katzenpaar ist auf der Suche nach einem neuen Heim. Gesucht wird ein Wohlfühlplatz mit warmen Kachelofen und viel Auslauf. Weitere Infos zu den beiden Katzen gibt es unter der Tel. 0660/7898949.