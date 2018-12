Termine-der-Freeride-World-Tour-2019-fixiert

Die Vorbereitungen für die Freeride World Tour (FWT) 2019 laufen auf Hochtouren. Nun wurde der neue Kalender der Tour veröffentlicht. Auch in der kommenden Saison messen sich die Athleten wieder auf fünf der weltweit anspruchsvollsten Freeride-Hänge.

Die 50 besten Freerider der Welt treten in vier Kategorien an: Ski Damen und Herren sowie Snowboard Damen und Herren. Sie kämpfen auf drei Kontinenten um den Titel des Freeride-Weltmeisters in ihrer Disziplin.

Nach dem Auftakt in Japan Ende Januar und dem Contest in Kanada folgt das Highlight für die österreichischen Freeride-Fans, wenn vom 22. bis 28. Februar 2019 das Kräftemessen am Wildseeloder in Fieberbrunn steigt.

Nach dem vierten Event in Vallnord-Arcalís (Andorra) qualifizieren sich nur die besten Fahrer der Rangliste für das große Finale beim Xtreme Verbier Ende März.

Save the date: 3. Station Fieberbrunn/Wildseeloder, 22. - 28. Februar 2019

Fotos: Dani Maier